Incidente di Rovello, il lutto della Cogliatese per la scomparsa di Simone

COGLIATE – Lutto alla Cogliatese calcio per la scomparsa di Simone Vavassori, che vestiva la maglia degli Allievi della formazione locale. Il quindicenne ha perso la vita nell’incidente avvenuto domenica pomeriggio al confine fra Rovello Porro e Saronno.

Questo il messaggio della Cogliatese.

Difficile esprimere quello che si prova. Ci si sente in ogni caso inadeguati.

Siamo sconvolti, tutti noi!

È straziante doverci salutare.

Giocheremo per te, e tu con noi.

Ovunque sarai.

Per sempre.

Ciao Simone.