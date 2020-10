LOMAZZO – Il Comune di Lomazzo rilancia l’appello dell’azienda sanitaria lariana: “Sono in aumento, a livello provinciale, i ricoveri di pazienti Covid. All’Asst Lariana sono 171 i ricoverati con coronavirus, 11 dei quali in terapia intensiva. I responsabili dell’Asst ricordano di evitare il più possibile di recarsi al pronto soccorso, e consultare sempre il proprio medico di base. Un eccessivo ricorso al pronto soccorso può infatti rendere difficoltosa la capacità del presidio sanitario a gestire i pazienti; il pronto soccorso deve restare il più possibile libero per far fronte ai casi gravi” si legge nella nota.

Come ricordano dall’Amministrazione comunale lomazzese, “prima di decidere di recarsi al pronto soccorso consultare sempre il proprio medico di base, oppure il pediatra, oppure il servizio di continuità assistenziale, l’ex guardia medica, nei giorni festivi”. Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie. Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, principale nosocomio del comasco)