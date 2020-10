SARONNO – Cade dalla moto, per un giovane centauro è intervenuta anche l’automedica: il sinistro si è verificato ieri sera alle 20.30 in via Tommaso Grossi a Saronno, nei pressi della rotonda all’intersezione con via Volonterio. Il conducente della moto, di trent’anni, è finito a terra; a richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati i passanti.

Sul posto l’arrivo di una ambulanza della Croce rossa italiana e poi, dunque, dell’automedica, oltre che le pattuglie dei carabinieri della Compagnia cittadina e della polizia locale. Alla fine il ferito, che ha riportato lesioni e contusioni varie, è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco. Al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro ed avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

(foto di archivio: l’intervento dei mezzi di soccorso in occasione di una precedente emergenza medica a Saronno)

27102020