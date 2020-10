Scuola, Librandi (Iv): “Troppe difficoltà, didattica a distanza non funziona”

SARONNO – “Troppe difficoltà negli istituti scolastici, la didattica a distanza ha delle ombre. Molti ragazzi hanno problemi di connessione, in alcuni casi non riescono neanche a collegarsi, altri non hanno i mezzi disponibili per seguire le lezioni online. Gli stessi problemi vengono riscontrati anche dai docenti che ‘provano’ a fare lezioni on-line”. Lo dice il parlamentare di Saronno, Gianfranco Librandi di Italia viva.

E’ necessario dare la possibilità a tutte le famiglie di avere gigabyte illimitati, in modo da permettergli la didattica a distanza in serenità. Data la recente impennata dei contagi e le nuove restrizioni, è necessario che tutti i ragazzi siano messi in condizioni di poter seguire le lezioni anche a distanza quando è necessario. Rischiamo di non avere né didattica in presenza né didattica a distanza, ergo assenza totale di lezioni. Auspico quanto prima si possano abbattere queste enormi difficoltà che non giovano sia agli studenti che ai professori.

