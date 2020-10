SARONNO – “Tenevamo a fare un giro per il mercato di Saronno, un’importante realtà sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale, in quanto contribuisce a mantenere calmierati i prezzi di generi di prima necessità; in questo periodo, è di aiuto a molte persone e molte famiglie.”

Così esordisce il sindaco Augusto Airoldi, che stamattina dalle 8.30 alle 10 è stato al mercato di Saronno accompagnato dal comandante Sala e dall’assessore al Commercio Giulia Mazzoldi.

“Volevamo verificare – prosegue il sindaco – come si svolgessero le attività sia dal punto di vista degli ambulanti, sia dal punto di vista dei clienti. Quanto abbiamo visto fino ad ora è sostanzialmente positivo: le mascherine sono indossate in modo corretto praticamente da tutti, ogni ambulante ha a disposizione il gel per la sanificazione delle mani dei clienti, la stragrande maggioranza dei clienti indossa bene la mascherina e mantiene il distanziamento sociale.”

Il tour è partito da via Monti, dove il sindaco è stato accolto con calore dagli ambulanti che lo hanno riconosciuto. Non sono mancati attimi di dialogo con i cittadini, tra cui parole di conforto da parte degli ambulanti stessi (“Sindaco, dobbiamo essere positivi… Andrà tutto bene!”) e espressioni del disagio portato dalla pandemia, anche con una punta di ottimismo (“C’è stato un calo di clienti, ma noi siamo il massimo”).

Sono state accolte anche richieste e lamentele: un ambulante ha espresso i disagi dati dalla carenza di pulizia dei servizi igienici del parco e della piazza Mercanti. Il sindaco Airoldi non si è sottratto alla promessa e si è fermato nei luoghi indicati per un sopralluogo.

