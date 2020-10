CARONNO PERTUSELLA – La provincia di Varese sfiora i 2000 contagi rilevati nelle ultime ventiquattro ore, segnalando aumenti significativi nelle località della provincia. E boom di nuovi contagi anche per Caronno Pertusella, che nelle ultime 24 ore vede 53 nuovi positivi. Salgono quindi a 317 i contagi da inizio pandemia ospitati da Caronno Pertusella da inizio pandemia.

Caronno Pertusella: 317 (264)

Sono 7.558 i nuovi positivi con 41.260 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 18,3 per cento. Altre +21 persone sono finite in terapia intensiva, e +357 in ospedale per sintomatologie varie legate al covid. Insomma, numeri da record, purtroppo, oggi in Lombardia.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il municipio di Caronno Pertusella )

28102020