ROVELLASCA – Covid, due punti tampone a Rovellasca, sono entrambi “drive in” e si può accedere esclusivamente su prenotazione. A darne notizia è la Croce azzurra. Il primo è gestito da Ats Insubria, posizionato nel parcheggio del mercato di fronte alla casetta dell’acqua. Si accede con modalità drive-through (in auto senza scendere) e le prenotazioni sono gestite direttamente dalla stessa Ats, per effettuare il tampone è necessario contattare il proprio medico di base o pediatra.

C’è poi il punto tamponi Meditel di via Monza 2 all’interno del cortile, effettua servizio in regime privato. L’accesso è su prenotazione da effettuare direttamente a Meditel.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie. Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

28102020