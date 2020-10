Limbiate, sanificazione nelle scuole nei fine settimana

LIMBIATE – Ogni fine settimana saranno al lavoro gli addetti alla sanificazione che si occuperanno delle scuole limbiatesi.

Dallo scorso sabato 24 ottobre, è partito il programma di sanificazione massiccia nelle aule, nei corridoi, nei bagni e in tutti gli spazi interni dei plessi scolastici di Limbiate, così come deciso dall’amministrazione comunale.

Dopo aver provveduto, venerdì 23 ottobre, alla sanificazione del palazzo municipale di via Monte Bianco, sabato 24 è stata la volta della scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga di via Monte Generoso, il plesso dove, dall’inizio dell’anno scolastico, si è registrato il maggior numero di classi in isolamento per la scoperta di studenti, ma anche di insegnanti e di collaboratori scolastici, positivi al Covid-19.

Nei prossimi weekend verrà portato a termine il programma di sanificazione in tutti i plessi. “Dobbiamo rispettare tutti i protocolli, sanitari e non, che ci aiuteranno a combattere contro il virus – commenta il sindaco Romeo – per non vanificare tutti gli altri interventi e gli sforzi fatti sino ad ora”.

28102020