SARONNO – “Stiamo chiedendo a milioni di italiani di non lavorare e muoversi mentre le misure necessarie per adeguare sanità, trasporti e scuola sono in colpevole ritardo. Il governo avrebbe dovuto assistere aziende, ristoranti e attività aperte al pubblico nell’adeguarsi agli standard di sicurezza, anziché chiudere tutto e illudere che tutti potranno essere risarciti o compensati con soldi a debito”. Lo dice l’onorevole Gianfranco Librandi, saronnese, esponente di Italia viva.

Chi accusa Italia Viva di remare contro il governo, rispondiamo con semplicità: a noi interessa risolvere questi problemi, senza nasconderli.

28102020