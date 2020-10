Saronno, anziano cade della bici e finisce all’ospedale

SARONNO – Momenti di apprensione per un pensionato caduto dalla bicicletta in via Vincenzo Monti: l’incidente si è verificato ieri alle 18, sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Legnano. Le condizioni dell’anziano, di 86 anni, sono comunque ben presto apparse tranquillizzati, ha riportato alcune contusioni ed è stato portato all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicato. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, si è trattato di una caduta accidentale dalla bici, per fortuna dalle conseguenze quindi molto contenute per il maturo ciclista.

Altro intervento dei mezzi di soccorso, sempre ieri, alle 15.45 per un malore in via Primo Mazzolari: la paziente, una pensionata di 85 anni, è stata assistita dal personale di una ambulanza del Sos Uboldo, si è presto ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso in città)

28102020