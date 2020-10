SARONNO – Sono tornati i vandali “dei panettoni” in piazzetta Portici. Nella notte tra lunedì e martedì qualcuno, sicuramente più persone, si è divertito a spostare tutti i panettoni mettendoli in mezzo alla strada nella zona dell’intersezione con via Pasta.

Il blitz è stato scoperto all’alba da alcuni residenti e passanti che hanno richiesto l’intervento della polizia locale. Gli agenti hanno spostato i panettoni ripristinando la situazione originaria. Ma quali sono le motivazione di quest’azione? Al momento non sono ancora state chiarite. Potrebbe essere una bravata goliardica, un dispetto o magari una protesta, davvero insolita. Del resto non è la prima volta che si verifica questo tipo di problema in piazzetta Portici.

Resta il rischio che i panettoni spostati possano provocare problemi ad automobilisti o ciclisti che trovandoseli inaspettatamente davanti rischiano di sbatterci contro. Anche per questo saranno visionato le immagini delle telecamere anche perchè l’azione è avvenuta in orario notturno e quindi, probabilmente, durante il coprifuoco.

(foto archivio)

