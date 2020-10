UBOLDO – In meno di due settimane i positivi ad Uboldo hanno visto un incremento considerevole. Il 16 di ottobre l’Amministrazione aveva comunicato la positività di 16 persone, tra cui un bimbo di soli quattro anni. Ad unidici giorni da quel dato, il 27 ottobre i positivi sono saliti a 78. Il sindaco Luigi Clerici informa la cittadinanza delle buone condizioni generali dei contagiati, ad oggi tutti domiciliati.

“Rinnovo l’invito ad un comportamento responsabile – afferma il sindaco Luigi Clerici – in linea con i protocolli e i Dpcm emanati.”

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: Municipio di Uboldo)

