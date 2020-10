Covid, Gerenzano 120 positivi. Campi chiama l’Ats per fare il punto della situazione

GERENZANO – Il sindaco gerenzanese, Ivano Campi ha fatto il punto della situazione sull’emergenza covid sul territorio.

Come da comunicazione di Ats Insubria, Vi riporto il seguente aggiornamento nel nostro Comune:

– 120 persone attualmente positive

– 44 persone guarite

– 2 persone decedute

Da inizio pandemia ad oggi a Gerenzano si contano 166 casi di coronavirus.

Per comprendere i motivi del forte incremento di numero di Gerenzanesi positivi al covid comunicatimi nella serata di ieri (circa 50 casi di positivi in più a Gerenzano), questa mattina ho avuto un colloquio telefonico con il Direttore Generale di Ats Insubria dott. Gutierrez.

Il Direttore ha quindi chiarito che i dati di ieri non si riferiscono ad un aumento di casi positivi avuti in un solo giorno, ma si tratta di risultati di tamponi effettuati in molti più giorni. Risultati di tamponi che sono arrivati tutti contemporaneamente nella giornata di ieri.

Più precisamente, come riportato anche dalla stampa, “…il dato di ieri non è strettamente correlato all’incremento nella giornata del numero dei positivi, in quanto risente delle chiusure di alcuni laboratori nel fine settimana e quindi dell’aumento dell’esecuzione dei tamponi all’inizio della settimana successiva; dei possibili ritardi nell’esecuzione dei tamponi da parte dei laboratori, in considerazione dell’incremento dell’attività sul territorio; e dei ritardi nella comunicazione degli esiti nel flusso regionale…”.

Il Direttore ha inoltre precisato che rispetto alla scorsa primavera ora vengono effettuati tamponi in numero di 4 volte superiore, ma il numero di positivi, in percentuale, è ora inferiore rispetto ai casi positivi avuti in primavera.

Va da sé che più si fanno tamponi, più si “scoprono” casi positivi. Il dato diffuso ieri da Regione Lombardia sul Varesotto parla di un forte incremento giornaliero dei casi positivi al coronavirus di +1902, ed alto è pure il dato del Comasco, +440.

Certo, i casi di persone positive per ora sono in aumento, ma non con i “numeri” segnalatici ieri sera. Molte delle persone positive sono in buone condizioni, in generale sono asintomatiche o presentano una sintomatologia lieve.

Per necessità o chiarimenti sul covid-19 contattiamo subito il nostro Medico/Pediatra, telefoniamo al 1500 (Ministero della Salute), all’ 800894545 (Regione Lombardia), Centralino ATS Insubria h24: 031370111 / 0332277111.

È quindi doveroso da parte di TUTTI il rispetto delle norme anti – covid:

INDOSSIAMO LA MASCHERINA, obbligatoria al chiuso e all’aperto,

LAVIAMO E DISINFETTIAMO LE MANI di frequente,

MANTENIAMO LE DISTANZE interpersonali di sicurezza.

LIMITIAMO il più possibile contatti con persone che non fanno parte del nostro nucleo familiare.

Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.