SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale con l’aggiornamento dei casi di contagio al 28 ottobre 2020 sul territorio comunale di Solaro.

In totale, dal primo caso di febbraio ad oggi, sono 208 i residenti risultati positivi e sono 17 i deceduti l’ultimo dei quali ieri. All’ultima comunicazione risultano 96 cittadini attualmente positivi, molti dei quali sono di giovane età, la maggior parte ha sviluppato sintomi simil influenzali. Le classi in quarantena sono due, una della scuola primaria ed una della scuola secondaria.

“Nell’ultima settimana i casi sono più che raddoppiati – commenta il sindaco Nilde Moretti – Purtroppo si tratta di un dato in linea con il resto della Città Metropolitana di Milano e con la crescita registrata in tutta Italia.

La seconda ondata è arrivata, come temevamo.

Il mio primo pensiero di oggi va a tutti quei solaresi che purtroppo non ce l’hanno fatta. Nel corso di questi mesi abbiamo sempre avuto contatti con le loro famiglie e sappiamo quanto straziante è dover dire addio ai propri cari senza poterli vedere per un’ultima volta. Il mio secondo pensiero va invece a tutti noi che sicuramente possiamo fare qualcosa per contribuire a gestire l’emergenza.

La raccomandazione principale è quella di seguire tutte le norme in vigore, ma soprattutto di rispettare le distanze interpersonali in ogni situazione a potenziale rischio e di proteggersi sempre con le mascherine.

Come Amministrazione Comunale continueremo a seguire l’evolversi della situazione, pronti a moltiplicare i nostri sforzi in assistenza dei cittadini di Solaro”