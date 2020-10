SARONNO – Doppio cantiere per portare la fibra alle due sedi del liceo classico E’ iniziato lunedì mattina e si è concluso ieri il cantiere aperto in via Volonterio dai tecnici della società di telefonia, ovviamente con l’autorizzazione comunale, per garantire all’istituto superiore una maggiore capacità sul fronte dell’uso della Rete.

Il cantiere, con un piccolo escavatore e diversi operai, è stato aperto una posizione decisamente critica per la circolazione, ossia sul marciapiede dal lato dell’ingresso della scuola subito dopo la sommità del cavalcavia di via Volonterio. Proprio per questo il comando della polizia locale ha garantito la presenza costante di una pattuglia con due agenti durante gli orari di punta per evitare che la circolazione si bloccasse. Per tutta la durata del cantiere non sono mancati i rallentamenti ma la circolazione non si è mai fermata completamente.

In via Volonterio i lavori sono ultimati ma l’operazione fibra per il Legnani prosegue. Un secondo intervento è partito anche nell’edificio che in via Antici ospita la seconda sede, la succursale, dell’istituto. Anche questo caso l’operazione è stata supervisionata dal Comune che ha garantito il massimo rispetto dello stabile, la scuola elementare Ignoto Milito, che ha un valore artistico ed architettonico. A seguire l’operazione anche l’ufficio tecnico comunale guidato dall’assessore Novella Ciceroni.