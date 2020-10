SARONNO – Indossare le mascherine, mantenere il distanziamento sociale e rispettare tutte le direttive magari anche scaricando l’app Immuni. Sono alcuni dei messaggi che i volontari della protezione civile stanno portando in giro per la città contribuendo alla campagna di sensibilizzazione dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa è stata organizzata sull’input dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Augusto Airoldi ha deciso di non limitarsi ad un’azione informativa sui dati del contagio ma anche di attivare una campagna di sensibilizzazione #saronnosiprotegge

Nel frattempo il primo cittadino ha organizzato l’azione della protezione civile con momenti ad hoc per anziani, studenti e famiglie. I volontari in giallo hanno debuttato in viale Santuario la scorsa settimana con un informativa per le famiglie e i giovanissimi davanti alle scuole. Nel week-end invece sono stati in piazza fornendo anche mascherine a chi l’avessa dimenticata a casa o ne avesse una particolarmente malmessa. Non solo. Ormai da un paio di settimane la polizia locale realizza una serie di interventi di controllo e sensibilizzazione per invitare i saronnesi a rispettare le normative dal divieto di assembramento all’obbligo di indossare la mascherina. L’obiettivo non è fare verbali o multe ma informare i cittadini e invitarli a rispettare le regole.