SARONNO – L’Amministrazione comunale ha organizzato la giornata del 4 novembre quando ricorre la giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate.

In sostanza l’amministrazione comunale, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di prevenzione del diffondersi della pandemia da covid-19, ha deciso che la manifestazione per la celebrazione della giornata dell’unità nazionale e delle forze armate si svolga in forma statica ed in assenza di pubblico.

La giornata, mercoledì 4 novembre, si aprirà alle 10 in Prepositurale con la Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. A seguire si terrà alla presenza del solo sindaco Augusto Airoldi la deposizione della tradizionale corona d’alloro al Monumento “Cavalieri di Vittorio Veneto” nell’omonima piazza tra via Primo Maggio e viale Santuario. A concludere la giornata la deposizione della corona al quadrato militare nel cimitero Maggiore di via Milano.

(foto: un’immagine del monumento dove si tiene abitualmente la cerimonia)

29102020