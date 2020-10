SARONNO – “Stasera Deliveroo?” Questa l’email che hanno ricevuto i saronnesi iscritti a questo servizio di consegne a domicilio, al quale hanno aderito molti ristoranti di Saronno e circondario: la buona notizia è nella email stessa: “tasera partita, film, live show o serie tv? Qualunque sia il tuo menù, su Deliveroo ci sono i piatti perfetti per accompagnarlo, con la consegna in promozione a 0,90 euro sino al 25 novembre. Ti aspettiamo! Il servizio di delivery è attivo anche dopo le 18 e le consegne avvengono sempre in modalità senza contatto: il rider lascerà la borsa termica vicino alla tua porta e resterà a distanza per farti prelevare il tuo ordine in sicurezza”.

Con la chiusura di bar e ristoranti alle 18 per l’emergenza coronavirus, per i ristoranti è un modo di “limitare i danni” e restare attivi anche la sera; per i cittadini di ottenere una pizza o un gusto piatto a domicilio. Per chi abita a Saronno l’offerta è ampia e per tutti i gusti. Ad esempio, stasera, 11 pizzerie diverse; 6 ristoranti di sushi e specialità asiatiche, 3 ristoranti specializzati negli hamburger e c’è pure Mc Donald’s; e pure una pasticceria.

29102020