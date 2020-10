Tamponamento in via Volonterio a Saronno, due contusi

SARONNO – Incidente stradale in via Volonterio a Saronno, nelle vicinanze dell’incrocio con via San Giuseppe dove già si erano verificati altri sinistri, di recente.

Stavolta, ieri alle 10, si è registrato un tamponamento fra due auto, nella zona, due uomini – che hanno 82 e 39 anni – hanno avuto bisogno di cure mediche, sul luogo è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ma per entrambi non si è reso necessario il trasporto in ospedale, sono stati medicati direttamente sul posto dai volontari del soccorso. Sono accorse anche le pattuglie di polizia locale e carabinieri che hanno provveduto a compiere tutti i rilievi del sinistro, con l’intento di ricostruire con precisione la dinamica di quanto è accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità, pure ai fini assicurativi.

(foto archivio: un precedente incidente stradale avvenuto lungo la lunga e sempre molto trafficata via Volonterio, che si trova alla periferia nord di Saronno)

28102020