SARONNO – Blitz alla sede saronnese dell’agenzia delle entrate dove stanotte è stato posizionato un cartello con scritto “chiuso per Covid”. Si tratta di un’azione realizzato in tutto il Paese da Movimento Nazionale.

Chiare le motivazioni: “Mentre la curva dei positivi cresce, Conte emana Dpcm a profusione. Mentre le aziende del comparto della ristorazione, le palestre, le piscine e le società dilettantistiche di diversi sport falliscono, l’Agenzia delle Entrate continua imperterrita la propria attività ed annuncia bellamente di aver inviato milioni di cartelle esattoriali ai contribuenti italiani. Ora il Popolo italiano e gli imprenditori delle nostre aziende lanciano un chiaro messaggio alla Agenzia:”O chiudi anche tu per il Covid, o presto chiuderai per fallimento!” Chi non può lavorare, difficilmente potrà pagare le tasse allo Stato. E poi, se la moratoria non è stata prorogata, significa che lo stato di emergenza è da considerarsi finito? Allora perché oggi richiudere alcune attività?”

Come detto il blitz ha avuto seguito anche in città: “Questa azione promossa su tutto il territorio italiano, dal Movimento Nazionale che fa sentire il proprio disappunto anche a Saronno in via Guglielmo Marconi dove ha sede l’agenzia dell’entrata del Saronnese, ha lo scopo di centrare l’attenzione pubblica sulle decisioni antieconomiche e totalmente avverse a chi, in Italia, produce veramente reddito e, con le proprie tasse, mantiene un carrozzone dal peso insopportabile. Abbiamo raggiunto un livello di “oppressione” fiscale inaccettabile: se bloccate le aziende, lo Stato morirà…Per Covid o per fallimento, lo scopriremo molto presto!