LIMBIATE / CESANO MADERNO – Sono complessivamente +110 i nuovi casi di positività al coronavirus scoperto oggi nei due principali centri delle Groane, Limbiate e Cesano Maderno.

Ecco il riepilogo, fra parentesi il dato di ieri:

Limbiate 863 (794)

Cesano Maderno 775 (734)

Monza 2.685 (2.563)

Desio 870 (827)

Seregno 862 (808)

Lissone 887 (845)

Brugherio 818 (775)

Vimercate 457 (439)

Giussano 550 (518)

Carate Brianza 392 (375)

In Lombardia sono 1.567 i nuovi guariti-dimessi e 8.960 i positivi, con un nuovo record di tamponi effettuati (46.892), per una percentuale pari al 19,1. Oggi in Italia sono stati complessivamente registrati 31.084 nuovi casi.

Oggi si registrano altri +2682 casi di positività al coronavirus fra le province di Varese, Como e Monza Brianza. Ma la maggior parte dei contagi anche oggi sono stati segnalati nel Mllanese ed in particolare a Milano città.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: l’ospedale in Fiera di Milano)

30102020