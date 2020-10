CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese calcio, serie D, ha chiesto ed ottenuto di spostare la partita in trasferta contro la Folgore Caratese, prevista domenica, per “verifiche covid” tra i propri tesserati.

In un comunitato, la società rossoblù di corso della Vittoria precisa che “il Dipartimento Interregionale ha comunicato che, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Caronnese, preso atto di documentazione proveniente da strutture pubbliche e, segnatamente dalla Life Brain; tenuto conto, altresì, del Protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara Folgore Caratese-Caronnese in programma il 1 novembre e valida per la sesta giornata di andata del campionato di Serie D 2020-2021, è rinviata a data da destinarsi”.

Classifica: Bra e Pont Donnaz 13 punti, Sanremese 11, Derthona e Gozzano 9, Chieri, Csstellanzese, Borgosesia 8, Saluzzo 7, Caronnese, Folgore Caratese, Sestri e Arconatese 6, Vado e Lavagnese 4, Legnano, Fossano e Imperia 3, Casale 1, Varese 0.

30102020