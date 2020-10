Gelsia Ambiente lancia G-App per le informazione sui servizi di igiene urbana

GROANE/BRIANZA – Interessa molti comuni della zona, tra Groane e Brianza, la G-App, l’applicazione per dispositivi Android e iOS sviluppata per dare un ulteriore servizio ai cittadini rispetto alle questioni legate alla raccolta differenziata dei rifiuti e non solo.

L’applicazione è gratuita ed è già scaricabile negli store del proprio dispositivo. Attraverso una campagna di comunicazione che interesserà via via tutti i comuni coinvolti, Gelsia Ambiente punta ad avere molte adesioni per poter raggiungere una grande fetta della popolazione a cui far arrivare le informazioni utili, aggiornamenti e promemoria: in quale giorno viene ritirata la carta? Quando viene effettuato lo spazzamento meccanizzato? Dove trovo il distributore di sacchi più vicino a me? Quando è aperta la piattaforma ecologica? Dove butto la retina della frutta? Quali sono i recuperi previsti in caso di festività?

La campagna di comunicazione dallo slogan “Aiuta l’ambiente, fai la differenza!” prevede l’affissione di manifesti e la distribuzione di cartoline ed è stata studiata con l’obiettivo di stimolare la coscienza ambientale e porre l’attenzione sull’impatto che i singoli comportamenti hanno su tutti gli ecosistemi. Per fare questo, si è scelto il tema della salvaguardia del mare dall’inquinamento delle plastiche, che rappresenta una delle emergenze ambientali più preoccupanti sul nostro pianeta.

Per ogni persona che si registra su G-App, Gelsia Ambiente farà una donazione a Marevivo Onlus, associazione nazionale con oltre 35 anni di esperienza nella tutela del mare e delle sue risorse.

30102020