GERENZANO – Aprono i cantieri nel centro storico di Gerenzano. Ad essere oggetto di rinnovo è lo sterrato collocato di fronte al palazzo municipale di via Duca degli Abruzzi, una volta adibito a parcheggio. A lavori conclusi, sarà una nuova piazzetta.

“E’ l’opera che completerà, finalmente, il centro di Gerenzano – commenta la lista civica Insieme e libertà per Gerenzano, che attualmente siede nella maggioranza – e prevede la pavimentazione del cortile antistante il Municipio. E’ curioso notare come qualcuno si accanisca sulla tempistica di esecuzione di alcune opere, vedi la viabilità e la rotonda nel tratto di via Carducci, e nessuno si preoccupi delle opere mai finite. Sono passati oltre tredici anni dall’inizio dei lavori di ristrutturazione del municipio e nessuno si è mai posto il problema su come mai il cortile fosse sinora rimasto solo con la ghiaia. Bene, oggi possiamo aggiungere anche questo ultimo tassello. Sabato mattina sono stati affidati i lavori di pavimentazione del cortile del Municipio che sarà realizzata come indicato nel progetto approvato dalla Giunta comunale 15 giorni fa, contemporaneamente alla sistemazione delle vie centrali per cercare di ridurre al minimo i disagi ai residenti”.

“Ovviamente nessuno è perfetto. – prosegue – I lavori di via Carducci potevano essere più celeri, ma gli imprevisti sono andati oltre ogni previsione; tra essi il più importante è stato il rifacimento di un tratto di acquedotto, intervento che non era previsto e che ha interessato la società Alfa srl, gestore del servizio idrico integrato, appena subentrata alla Prealpi servizi”.

(in foto: l’inizio dei lavori in via Duca degli Abruzzi)

30102020