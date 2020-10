SARONNO – Il saronnese Simone Balestrini è oggi ospite di Pomeriggio cinque, la popolare trasmissione di Canale 5. Tema, monarchie e nobilità. L’appuntamento è fissato alle 17.45, Balestrini è uno dei fondatori dei Giovani monarchici.

L’anno scorso, presentandosi i Giovani monarchici, gli attivisti del gruppo ne avevano sottolineato le finalità: “I Giovani monarchici – avevano spiegato – sono tali non più per nostalgismo verso il passato, ma per l’esempio funzionante dato dalle monarchie presenti oggi in Europa, esempi di funzionalità, modernità e democrazia. Padrino del progetto è il principe Emanuele Filiberto di Savoia. La monarchia perché è una forma moderna, sempre proiettata al futuro, al passo con i tempi, capace di attualizzare storia e tradizioni, capace di fungere da riferimento per la società del terzo millennio e capace di reinvestirsi come “brand”. Questo modello già applicato e testato negli ultimi anni dimostra interesse e riflessione nell’opinione pubblica, soprattutto nel campo giovanile 18-45 anni e secondo sondaggi condotti dall’Istituto Piepoli, oggi il 34% degli italiani sarebbe favorevole. La monarchia come “brand” è una risorsa economica per lo Stato. Cerimonie, tradizioni, visite di Stato, palazzi e gadget sono fonte di turismo, guadagno e vanto nel contesto estero”.

30102020