Il tramonto di Ceriano per presentare il nuovo stadio

CERIANO LAGHETTO – Il sindaco Roberto Crippa ha visitato ieri sera il cantiere per la sistemazione dello stadio di via Stra Meda. Il comune si è impegnato nel tempo dell’allestimento di un terreno sintetico sul campo di allenamento, della sistemazione delle tribune, del posizionamento di un nuovo terreno in erba e della installazione delle torri faro con luci a led per garantire l’illuminazione necessaria ad un’omologazione sino alla categoria Eccellenza. Prossimo passo saranno i nuovi spogliatoi.

«I lavori proseguiranno ora per completare il progetto generale – dice con orgoglio il primo cittadino cerianese. Tra qualche giorno partirà anche il cantiere per la realizzazione dei nuovi spogliatoi, da realizzarsi con un investimento di circa 150mila nell’area libera a fianco al campo da gioco. Nel frattempo possiamo ammirare le perfetta riuscita dell’installazione delle nuove torri faro, si tratta un’illuminazione a luci led con un dispendio di energia elettrica molto ridotto che contribuirà anche a contenerne i costi di utilizzo».

30102020