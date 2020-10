Infortunio sul lavoro a Ceriano, ferito trasportato a Legnano

CERIANO LAGHETTO – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi alla Terninox di via Milano al Villaggio Brollo. Un operaio impegnato nelle operazioni di carico e scarico sembra sia scivolato cadendo al suolo all’indietro, riportando, a causa del brutto impatto, una brutta contusione. D.S., classe 1960 residente in provincia di Roma è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo per le opportune verifiche del caso. Sul posto si è portata una pattuglia della Polizia locale di Ceriano e l’autoambulanza della Croce Rossa di Legnano. Il sessantenne non sembrerebbe in condizioni critiche, ma ovviamente il viaggio in ospedale è la norma per questo genere di incidenti. L’azienda si trova nella zona industriale di Ceriano, nella frazione del Villaggio Brollo, nel polo produttivo al confine con Cesano Maderno. La chiamata è arrivata alle 15.45 e i soccorsi si sono attivati immediatamente e nel giro di pochi minuti l’ambulanza è potuta ripartire in direzione del nosocomio alto milanese.

(in foto una fase dei soccorsi)

