„ IL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ È CRUCIALE PER IL FUTURO DELLA NOSTRA SOCIETÀ. ECCO

PERCHÉ DOBBIAMO FARE LE SCELTE GIUSTE, SOPRATTUTTO IN TEMPI DIFFICILI E AUMENTERÀ ANCHE I

NUMERI. “

(Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG)

Per SARMA e il BMW Group, la passione per l’auto guida le scelte sul futuro della mobilità sostenibile. Dopo tutto, la sostenibilità è una questione centrale per il produttore tedesco.

La strategia guarda ad un futuro completamente rinnovato e coerente che solleva anche la questione della sostenibilità a un livello completamente nuovo.

Da decenni BMW lavora alla valutazione dell’eco bilancio dei suoi veicoli per garantire un’efficace protezione del clima, partendo dalle risorse utilizzate, attraverso il consumo di energia, fino al riciclaggio.

BMW ha perfezionato questa idoneità e il suo know-how nel campo della mobilità elettrificata attraverso il continuo

sviluppo della tecnologia BMW eDrive e del suo marchio BMW i.

Con le versioni completamente elettriche BMW iX3, BMW i3 e la protagonista di questa impresa la nuova BMW i3s è possibile scoprire una sensazione completamente nuova del puro piacere di guidare: perché nulla può essere paragonato al quasi silenzioso veleggio nel traffico cittadino, in campagna o in montagna, alla risposta immediata del motore e a un’accelerazione unica da ferma.

E tutto questo senza gas di scarico ed emissioni.

LO SPECIALE TEST DRIVE BMWi: ORA TOCCA A VOI!

La SARMA Concessionaria BMW, per tutto il periodo precedente e successivo alla realizzazione della prova “Everesting”, una sfida definita come the most difficult climbing challenge in the word, che vedrà impegnati l’atleta saronnese Massimiliano Guzzetti e la BMW i3s offrirà uno speciale Test Drive su tutta la Gamma elettrica BMWi e dedicato a tutti i clienti e non solo che ne faranno richiesta.

La BMW i3s è ricca di tecnologie innovative che permettono di affrontare al meglio la vita quotidiana. Si collega al mondo esterno, vi informa, vi organizza gli impegni e vi conduce ovunque desideriate. Sempre pronta per la strada e per nuovi percorsi. Con stile e design all’avanguardia per un piacere di guidare elettrizzante.

Massima sportività, massima elettricità: la BMW i3s combina un’eccellente dinamica di guida con la tecnologia più moderna. Il nuovo controllo automatico della stabilità (ASC) funziona più rapidamente e offre maggiore trazione e stabilità durante l’accelerazione e la frenata. Il Dynamic Traction Control (DTC) ottimizzato è disponibile anche in curva e fino a una velocità di 100 km/h e oltre. Infine per una dinamica di guida più sportiva offre anche la modalità di guida SPORT.

La BMW i3 è il simbolo di un nuovo concetto di mobilità. Si basa su un approccio onnicomprensivo, dallo sviluppo alla produzione fino al riciclaggio della vettura. Molti dei materiali sono ottenuti da risorse rinnovabili e la BMW i3 è prodotta al 100% con corrente generata da fonti rinnovabili. Il piacere di guidare non è mai stato così ecosostenibile. A partire da 40.600 euro. https://www.bmw.it/it/gamma/bmw-i/i3/2020/bmw-i3-ueberblick.html

Prenotando il proprio test drive, sarà possibile infatti guidare la BMW i3s o un altro modello fra quelli disponibili, provando su strada e dal vivo le emozioni di guida, la potenza elettrica e l’affidabilità delle vetture BMWi, perché no magari anche sullo stesso percorso che ha interessato la prova Everesting. Sarà sufficiente telefonare o scrivere agli indirizzi della Concessionaria Sarma per essere ricontattati e definire tutte le modalità della propria prova test drive. Tutte le informazioni dell’iniziativa saranno pubblicate sui canali social della Concessionaria BMW Sarma. E voi siete pronti?

