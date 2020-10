CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fratelli d’Italia, condivisa nella gironata di ieri, in merito alla chiusura della scuola media di Cislago per 15 girono per l’alto numero di contagi tra studenti e docenti registrato negli ultimi giorni dell’istituto scolastico.

Inevitabilmente le scuole medie di Cislago rimarranno chiuse per due settimane.

La diffusione del COVID-19 ha imposto uno stop, si attende solo la ratifica da parte dell’ATS e la chiusura sarà ufficiale. La richiesta inoltrata ad ATS alla luce dei dati allarmanti si è resa necessaria. Del resto era immaginabile che i punti di aggregazione sarebbero stati esplosivi per il contagio di un virus come il COVID-19, che ha una resistenza impressionante e si trasmette con estrema facilità tra gli umani.

Ora serve maggiore responsabilità sociale, maggiore coesione nel rispetto delle norme anti contagio e soprattutto maggiore controllo da parte di tutti noi nei confronti delle persone indisciplinate, che vanno esortate al rispetto del distanziamento, lavaggio delle mani e uso corretto della mascherina.

Adesso tocca davvero a noi tutti.