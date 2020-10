SARONNO – Ancora contagi per la città di Saronno: i numeri di oggi sfiorano i 50 nuovi contagi per la città degli amaretti. Con precisione, si tratta di +49 positivi che portano il numero dei contagi da inizio pandemia a 836.

Giusto oggi il sindaco Augusto Airoldi ha fatto il punto della situazione dei contagi in città.

Ecco i numeri dei contagi i città

Saronno: 836 (787)

In Lombardia sono 2.064 i nuovi guariti/dimessi e 8.919 i positivi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%.

Alti anche i numeri nelle province: numeri a quattro cifre per Monza-Brianza, Milano e Varese.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: sabato pomeriggio corso Italia a Saronno)

31102020