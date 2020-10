MILANO – Sono quasi novemila i nuovi contagi registrati in Lombardia: 8.919 a fronte dei 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%. Considerevoli i numeri dei guariti e dimessi, che oggi superano le 2.000 unità.

A crescere, però, sono anche i numeri dei ricoveri: 335 pazienti ricoverati in subintensiva, mentre altri 22 occupano la terapia intensiva. Così, i posti di terapia intensiva occupati in Lombardia salgono a 392.

Salgono anche i decessi: nelle ultime ventiquattro ore, sono stati registrati 73 nuovi decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 46.781, totale complessivo: 2.944.616

– i nuovi casi positivi: 8.919 (di cui 421 ‘debolmente positivi’ e 70 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 96.198 (+2.064), di cui 4.265 dimessi e 91.933 guariti

– in terapia intensiva: 392 (+22)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.033 (+335)

– i decessi, totale complessivo: 17.535 (+73)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana)

