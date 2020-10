SARONNO – Il sindaco di Saronno Augusto Airoldi fa il punto sulla situazione Covid-19 in città:

– gli attualmente positivi secondo i dati ATS aggiornati a oggi sono 478, i guariti 246, i deceduti restano fortunatamente stabili a 61.

– è partita la campagna di sensibilizzazione #saronnosiprotegge con manifesti 70×100 e 6×3 con le buone pratiche per contenere il contagio da Covid-19 Grazie a tutti coloro che l’hanno condivisa e la stanno sostenendo.

– è stato avviato un tavolo di lavoro con Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Carabinieri in pensione, Polizia Locale e Servizi Sociali per attivare delle inizative di supporto ai cittadini.

– La prima sarà la ripartenza della consegna a domicilio di farmaci e spesa per coloro che sono impossibilitati a muoversi e che non possono contare sull’aiuto di familiari e amici. Il servizio, gestito da CRI, partirà da sabato 7 novembre e avrà un numero dedicato per evitare d’intasare il centralino del comune come in passato. Daremo ulteriori dettagli in settimana.

– situazione scuole: sono 33 le classi in quarantena fiduciaria di cui 11 su 17 alla scuola Rodari, nella quale è in corso una sanificazione che permetterà il regolare svolgimento delle lezioni in sicurezza nella prossima settimana senza che ci sia interruzione della didattica.

– attendiamo gli sviluppi della situazione a livello regionale e nazionale raccomandando nuovamente a tutti di rispettare e far rispettare le precauzioni anti-contagio da Covid-19: mascherine, distanziamento, igiene delle mani, evitare assembramenti e uscire se necessario.

– ricordiamo che le forze di Polizia Locale sono presenti sul territorio per invitare al rispetto delle regole, inizialmente con la moral suasione e laddove si rivelasse inefficace anche con l’elevazione di sanzioni.

Solo insieme possiamo cercare di contenere i disagi che la nostra comunità sta affrontando.