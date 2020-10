MISINTO – E’ consapevole di chiedere alle famiglie e ai più piccoli l’ennesimo sforzo in un anno molto difficile e complicato ma per garantire la salute di tutti i misintesi ed evitare occasioni di contagio il sindaco di Misinto, Matteo Piuri, è stato protagonista di un appello che invita ad evitare iniziativa in occasione della festività di Halloween.

“Mi hanno informato – si legge in un messaggio condiviso dal primo cittadino sulla propria pagina Facebook – che si stanno organizzando spontaneamente delle iniziative per festeggiare Halloween.Pur nella consapevolezza che anche solo pochi minuti di svago e leggerezza sarebbero di giovamento in questo periodo difficile, mi preme sottolineare che “camminate” o altre forme di festeggiamenti potrebbero generare assembramenti che in questo periodo sono assolutamente da evitare. Confidando nel buon senso di tutti, vi auguro una buona serata”.

Del resto è toccato proprio al sindaco comunicare la situazione Covid in paese domenica scorsa: “I casi positivi accertati di residenti a Misinto sono 41. Un numero enorme che nemmeno in fase di lockdown abbiamo mai raggiunto. Le due situazioni sono tendenzialmente diverse : i cosiddetti asintomatici sono il 90% ma ci sono pur sempre persone che stanno male. I concittadini Misintesi in sorveglianza attiva sono 6”