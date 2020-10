Influenza, in arrivo 150 mila vaccini in più

MILANO – “La società Aria, d’intesa con la direzione generale Welfare di Regione Lombardia, ha avviato una procedura di gara per la fornitura di ulteriori 150.000 vaccini antinfluenzali quadrivalenti per adulti, destinati alla campagna vaccinale 2020-2021”. Lo precisa in una nota Aria Spa.

“Questa iniziativa – si prosegue nella nota – ha una valenza di carattere precauzionale a fronte della domanda sempre più alta di vaccini antinfluenzali in un contesto di co-circolazione di virus influenzali e Sars Cov 2”. “La procedura, aperta il 27 ottobre scorso sarà aggiudicata – conclude la Nota – secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo numero 50/2016. La scelta di seguire questo criterio di aggiudicazione scaturisce dalla necessità di procedere con estrema celerità alla messa a disposizione dei prodotti”.

