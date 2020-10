Nuovo punto tamponi in arrivo nelle Groane

GROANE – È in arrivo il punto tamponi covid sul territorio delle Groane. La manifestazione di interesse pubblicata dal comune di Cogliate insieme con i comuni di Ceriano, Misinto e Lazzate ha ricevuto un’offerta. Il comune è pronto ora a trovare un accordo ed uno spazio idoneo che possa accogliere l’ambulatorio per la raccolta dei tamponi. Il servizio sarà rivolto ai cittadini dei quattro comuni ed avrà prezzi il più possibile contenuti, anche perché sarà il comune a mettere a disposizione gli spazi. I cittadini pagheranno 65 euro a tampone, 55 euro invece per gli Over65. Inoltre i comuni avranno a disposizione 50 tamponi gratuiti al mese per i casi segnalati dai servizi sociali. L’ambulatorio dovrebbe essere aperto entro pochi giorni, il tempo di concordare il servizio ed allestirlo. Soddisfatto il sindaco Andrea Basilico: «Questo è un servizio fondamentale per il territorio, un servizio di prossimità che speriamo possa rendere più semplice ai cittadini ottenere in tempi brevi il tampone ed i risultati».

30102020