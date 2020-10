SARONNO – Un sondaggio tra le famiglie per capire se il servizio di pre e post scuola possa raggiungere il numero minimo di iscritti in modo da essere attivato anche nelle scuole elementari del quartiere Matteotti, Santuario e Prealpi. A spiegare la situazione l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò: “Negli altri istituti scolastici il servizio di pre e post scuola, ovviamente nel rispetto delle normative anticovid e con la massima attenzione per la sicurezza dei piccoli è già partito ma alla San Giovanni Bosco, Vittorino da Feltre e Ignoto Militi non ci sono i numeri minimi per l’attivazione”. Nel tentativo di dare una risposta alle esigenze delle famiglie saronnesi ed anche per cercare di capire se ci siano altri genitori intenzionati ad iscrivere i figli rispetto a quelli che avevano fatto domanda ad inizio anno l’assessorato ha deciso di far seguire il sondaggio. Se ne occupa l’istituzione Zerbi, che fornisce i servizi pre e post scuola agli istituti cittadini, e che dovrà sondare le necessità di modo da valutare se ci sia l’economicità per l’attivazione anche negli ultimi tre istituti. Nelle altre scuole il servizio è invece pienamente funzionante “nel rispetto di tutte le norme e le indicazioni fornite per questa delicata fase” conclude l’assessore Musarò.