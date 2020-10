Solaro, Halloween alternativo proposto dal comune

SOLARO – Il comune di Solaro ha augurato a tutti i suoi cittadini un buon Halloween e ha deciso di festeggiare invitando tutti i ragazzi a partecipare ad un festeggiamento un po’ speciale attraverso le iniziative online della consulta delle associazioni ricreativo-culturale. Per i più grandi invece è stata proposta la visione di un film cult da vedere comodamente a casa sul divano, in modo da ricordarsi della festa, ma allo stesso tempo non dimenticarsi delle restrizioni di questo difficile periodo. Il film selezionato è La notte dei morti viventi di George Romero (1968), una pellicola di pubblico dominio e dunque senza diritti, disponibile gratuitamente sulle maggiori piattaforme.

“Sappiamo che in tanti – ha dichiarato il sindaco Nilde Moretti – vorrebbero uscire a divertirsi e festeggiare, ma in questo momento esistono delle precise norme che, per il bene di tutti noi, ci consigliano di evitare assembramenti e le tradizionali visite porta a porta. È un sacrificio che dobbiamo fare oggi per un domani migliore ed è un appello che faccio a tutti i solaresi”.

31102020