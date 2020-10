Solaro, la polizia locale in visita nelle scuole

SOLARO – La polizia locale del comune di Solaro ha fatto visita venerdì pomeriggio agli alunni delle scuole elementari per una speciale lezione di educazione civica.

L’appuntamento si è concentrato in particolare sulla presentazione delle principali norme dell’educazione stradale quando su un momento di sensibilizzazione dei più giovani nel rispetto delle nuove regole che l’emergenza sanitaria sta richiedendo in questi mesi.

L’incontro rientra fra quelli previsti dall’assessore Monica Beretta nell’ambito della collaborazione fra amministrazione comunale e dirigenza scolastica per l’organizzazione delle lezioni al venerdì pomeriggio.

“Rispondiamo ad un’esigenza della scuola – ha affermato il sindaco di Solaro Nilde Moretti – promuovendo questi incontri pomeridiani che possano sopperire alla mancanza di un numero idoneo di insegnanti assegnati all’istituto comprensivo di Solaro.

L’emergenza richiede collaborazione e siamo ben contenti di fornirla anche mettendo a disposizione per qualche ora i nostri agenti all’interno di un progetto che li vede trattare argomenti importanti come l’educazione stradale, ma non solo, anche i temi della sicurezza e del rispetto di norme come l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani e degli oggetti di uso comune”.

