SARONNO – E’ tornata Bambolina la gatta che da anni vive nella storica colonia di piazza De Gasperi nel cuore della Ztl. La gatta, una sorta di mascotte per i residenti e per chi frequenta il centro di Saronno, era sparita da oltre una settimana facendo preoccupare i suoi “vicini di casa” e le gattare dell’Enpa che nutrono, quotidianamente, i gatti della colonia.

Bambolina è ricomparsa l’altro giorno affamata ma in buone condizioni. Si è presentata puntuale all’appuntamento con la distribuzione del cibo ed ha divorato quello che le hanno messo a disposizione le volontarie. Insomma una disavventura che si conclude con un lieto fine. Il sospetto è che fosse rimasta chiusa in qualche garage o cantina e sia riuscita ad uscirne sono dopo diversi giorni. Non a caso dopo la sua scomparsa per ritrovarla le volontarie aveva anche lanciato un appello invitando tutti i residenti di piazza De Gasperi a controllare che garage e cantine.

30102020