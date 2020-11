Covid, Solaro campagna di sensibilizzazione. Moretti e Panetti: “Solaresi aiutiamo le attività cittadine”

SOLARO – Il Comune di Solaro sostiene il commercio di vicinato con una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza.

L’obiettivo – in questo periodo di chiusure anticipate – è supportare le attività locali, specialmente quelle legate al campo della ristorazione come bar, pub, ristoranti e pizzerie, ma non solo, sostenendoli anche con la consegna a domicilio.

“In questo momento difficile – commenta il sindaco Nilde Moretti – cerchiamo di essere vicini al commercio locale. Non sprechiamo il sacrificio dei nostri commercianti e di queste categorie che sono svantaggiate in questa fase di chiusure parziali, cerchiamo laddove possiamo di rispettare tutte le regole per tornare al più presto a vivere il paese in presenza e soprattutto cerchiamo di essere vicini ai nostri esercizi per aiutarli a superare il periodo difficile».

“Durante l’estate abbiamo promosso l’esenzione dal canone di occupazione del suolo, un provvedimento che poi abbiamo ritenuto utile prorogare per tutto il 2020 con la finalità di consentire agli esercenti di sfruttare maggiori spazi, all’aperto, per accogliere i clienti – spiega Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Commercio – Con questa iniziativa invece ci rivolgiamo direttamente ai cittadini: aiutare bar, locali, pub, ristoranti e pizzerie in questa fase significa aiutare famiglie e cittadini come noi che stanno attraverso un momento di difficoltà”.