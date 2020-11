UBOLDO – continua a salire il numero dei contagiati ad Uboldo. Ad aggiornare i residenti è il sindaco Luigi Clerici che ha annunciato: “I positivi sono oggi a 140, tutti domiciliati e in buone condizioni generali”. Lo scorso 28 ottobre il primo cittadino aveva spiegato che i psitivi erano 78. In pochi giorni, insomma, le persone che hanno contratto il coronavirus e che sono a casa per evitare di far crescere il contagio sono quasi raddoppiati. “Rinnovo l’invito ad un comportamento responsabile in linea con i protocolli e i Dpcm emanati” ha rimarcato più volte il primo cittadino.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: Municipio di Uboldo)