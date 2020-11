COGLIATE – SARONNO – “Un altro colpo al cuore che fa veramente male. Ci ha lasciato il nostro caro amico Giuliano Borroni”. Inizia così la nota della Cogliatese per ricordare lo storico dirigente dell’Fbc Saronno e Asd Ceriano Laghetto.

Caro Giuliano,

quando hai sposato il nostro progetto, insieme al tuo inseparabile amico Sandro, avrai probabilmente trovato di fronte a te un gruppo di amici volenterosi che tanto però avevano di imparare. Ci hai aiutato a crescere, portandoci la tua esperienza da dirigente di ben altre categorie.

Con il tuo inimitabile carattere schivo e la tua fine ironia sei però riuscito ad andare col tempo ben oltre il ruolo da dirigente, entrando nel cuore della nostra famiglia, diventando, anche per chi non ti conosceva, un amico silenzioso ma prezioso.

Ci teniamo a dirti che abbiamo percepito in ogni instante che hai trascorso al campo la tua passione e la tua instancabile volontà. Ti abbiamo apprezzato tantissimo.

Ci mancherai.

Carissimo Giuliano, ti vogliamo bene.

31102020