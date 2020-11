SARONNO – Con una breve missiva il capogruppo del Pd Francesco Licata replica con determinazione al tweet di Giovanni Toti in merito agli anziani “non indispensabili allo sforzo produttivo”.

Gentile governatore Toti,

gli ultra settantenni sono quelli che permettono a quello come me, e siamo decine di migliaia, di andare a lavorare ed “essere produttivi” per dirla come lei, perché portano i figli a scuola, li vanno a riprendere ecc

Gli ultra settantenni sono quelli che prestano il denaro, a me e molti altri come me, quando le banche non lo fanno. Sono quelli che aiutano la “parte produttiva ” quando questa rimane senza lavoro, evitando di gravare sulle casse dello stato.

Si chiamano genitori e si chiamano nonni gli “ultra settantenni” e sono quelli che colmano le lacune lasciate da quelli come lei. Quanti punti di PIL valgono? Molti. Non sono “produttivi”? Gli porti rispetto.

