SARONNO – Si è spento oggi Giuliano Borroni storico dirigente dell’Fbc Saronno dei tempi del presidente Preziosi e vero punto di riferimento per tante società calcistiche del comprensorio. Borroni era un dirigente a tutto campo, espertissimo di tutti i regolamenti ma pronto anche a tirare le righe del campo.

“Era davvero una persona d’oro. Molto competente in campo calcistico ma anche di buon cuore. Nel corso degli anni ha aiutato tantissime persone”.

Recentemente era impegnato con la Cogliatese e prima ancora era stato presidente dell’Asd Ceriano Laghetto per tre anni ma nella società era rimasto per un decennio come dirigente. Grande cordoglio tra i tifosi che l’hanno visto anche recentemente al Colombo Gianetti per la partita dell’Fbc Saronno. “Era di poche parole ma davvero per lui il mondo del calcio non aveva segreti: dai tesseramente alle squalifiche era sempre preciso e impeccabile”.

Negli ultimi anni si era trasferito a Ceriano Laghetto ma aveva vissuto a lungo nella città degli amaretti.