TRADATE – Non voleva indossare la mascherina, gli agenti della polizia locale l’hanno infine multata: ora deve pagare 280 euro. La protagonista di questo fatto, una mamma di Tradate: già nei giorni scorsi gli agenti della vigilanza urbana l’avevano notata fuori dalla scuola, alle Ceppine, senza mascherina, invitandola ad indossarla. Nel fine settimana a fronte dell’ennesima “infrazione” alle norme anti-covid delle autorità sanitarie è scattata la sanzione; come previsto si è trattato di una multa molto salata.

A quanto pare la tradatese avrebbe contestato la normativa che prevede di indossare la mascherina, ritenendola non in linea con il “diritto”: la sua dunque non è stata una dimenticanza ma una scelta ben precisa.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto d’archivio)

01112020