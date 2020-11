CARONNO PERTUSELLA – Ciclista investita oggi alle 16 in via Bergamo, come si chiama quel tratto dell’ex statale Varesina alla periferia di Caronno Pertuella: il sinistro si è verificato nei pressi della rotatoria all’incrocio con via 5 giornate, nell’area dei centri commerciali dove l’andirivieni è sempre piuttosto intenso nel corso della giornata.

Sul posto del sinistro è accorsa una pattuglia della polizia locale del locale comando ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa da Saronno. Le condizioni della donna, di 27 anni, non sono comunque apparse preoccupanti, tanto che una volta medicata non è stato necessario il trasporto in ospedale. Gli agenti della vigilanza urbana hanno avviato accertamenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quel che è successo e mettere a fuoco le eventuali responsabilità. I tutori dell’ordine hanno anche avviato la raccolta delle testimonianze sull’incidente stradale.

(foto di archivio: un precedente incidente avvenuto sempre sul tratto caronnese dell’ex Varesina)

