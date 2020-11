CISLAGO – Una bravata davvero inconcepibile, quella commessa da un gruppetto di ragazzi l’altra sera alla stazione di Cislago: hanno sottratto 15 estintori dai vagoni di un treno in sosta, e li hanno svuotati ricoprendo di polvere un’auto parcheggiata nel posteggio antistante. Sarà andata proprio così, anche se i dettagli della vicenda li stanno adesso ricostruendo i carabinieri della Compagnia di Saronno, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di alcuni pendolari.

Gli estintori, vuoti, sono stati abbandonati in una aiuola adiacente la stazione, e sono stati restituiti ai responsabili di Ferrovienord. Mentre sono in corso le indagini per risalire a nome e cognome dei responsabili di questo “blitz”. Nella zona ci sono parecchie telecamere di videosorveglianza che forse potranno aiutare le forze dell’ordine nel loro lavoro investigativo; ad agire sarebbero state diverse persone ed a quanto pare giovani o giovanissimi.

(foto: gli estintori abbandonati nell’aiuola limitrofa allo scalo di via Stazione a Cislago)

