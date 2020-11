CISLAGO – “Da parte di Fratelli d’Italia non ci sono sgambetti tantomeno una sottrazione all’unità che la Lega invoca, senza attuarla. Da giugno scorso, si è in attesa di condividere e confrontarci sulle idee e sulla visione di paese che la Lega dovrebbe avere. Forse più banalmente la chiamata non arriva perché non ce l’ha”.

Inizia così la nota con cui Fratelli d’Italia replica all’intervento del segretariod ella Lega cislaghese Grisorio. FdI risponde punto su punto.

“Un’acerbo” ma consolidato e maturo gruppo di Fratelli d’Italia non manca di sottolineare la totale linea deficitaria delle politiche del personale, che ha ridotto ai minimi termini il già precario equilibrio degli uffici comunali, non è vero che sono tre le domande di mobilità, e si esorta il capogruppo Grimoldi a studiare meglio, anche se è comprensibile, data la sua precaria esperienza amministrativa, possa compiere errori così macroscopici, del resto lei è il capogruppo di un gruppo che all’origine era di 8 componenti, oggi ridotto a 4, non certo per merito del sindaco, ma per colpa. Le esternalizzazioni di alcuni servizi, i cui uffici sono a scartamento ridotto per esiguità del personale, possono non essere condivise dalla Lega Nord, forse perché non in grado di portarle avanti, ma non per questo deve ritenerle sbagliate a prescindere, così come aveva ritenuto sbagliata la realizzazione della rotonda del viale IV Novembre, voluta contro tutti dal nostro capogruppo Luciano Lista, e oggi rispetto alle vostre previsioni risulta un successo apprezzato anche dai residenti di altri comuni.

Voler distrarre l’attenzione e parlare di mobilità dei dipendenti comunali per motivi personali, esaltandone la professionalità ad arte, ma tralasciando volutamente il clima incandescente che persiste in Comune, è un vecchio metodo dei politicanti da prima Repubblica.

Il capogruppo Luciano Lista ha rimarcato che il Comune di Cislago è diventato una prigione, in quanto la concessione della mobilità al personale che l’ha richiesta, è condizionata all’arrivo di personale da altri Comuni, e visto che da Cislago, il personale con questo tipo di mobilità non riesce ad andare via, va da sé che nessuno vuole venirci. Perché? Forse si è sparsa la voce del clima rovente? Consigliamo al capogruppo Grimoldi di stare più attento a chiamarle illazioni offensive e ingiuste, sono un dato di fatto non fantasie.

Riguardo invece alla inerzia del Sindaco e del gruppo Cartabia Sindaco, rispetto all’emergenza Covid-19, è stato chiesto al Sindaco di attivare quella rete di controlli affinché tutte le persone contagiate, note, e in condizione di isolamento, siano messe in grado di non violarlo, grazie all’assistenza a domicilio, ma anche alla solidarietà dei vicini, che magarivorrebbero farsi parte diligente e aiutare tutte le persone in isolamento, in particolar modo quelle sole e fragili. Altro che pubblicare liste di proscrizione, come vuol fare intendere il consigliere Grimoldi, che pur sottolineando la caratura di Luciano Lista, ne approfitta per confondere il lettore sui ruoli delle Forze dell’Ordine e delle aziende sanitarie, solo per salvare il suo sindaco.

Grimoldi, lei dovrebbe aver appreso che il Sindaco ha di recente, con propria ordinanza, chiuso le scuole medie di Cislago, per questioni di emergenza sanitaria, eppure la scuola gode di autonomia. Ma anche in questo caso non è stata allertata l’unità di crisi comunale, e non sono state coinvolte le forze politiche che siedono in consiglio comunale, quanto meno per informarle e ascoltare le loro proposte o il loro parere, salvo ricevere la telefonata del sindaco palesemente forzata, dopo aver letto la nostra anticipazione. Ormai era stato smascherato e goffamente ha cercato di metterci una pezza. Gentilissimo consigliere Grimoldi, capiamo che il suo ruolo di segretario locale della Lega Nord, le impone la difesa a oltranza, ma sommessamente vorremo sottolineare che siete rimasti in quattro a sostenere il sindaco Cartabia, che però annuncia dalle colonne dei giornali, di volere arrivare a fine mandato perché ha i numeri.

Improvvisamente la matematica è diventata un’opinione. Ma un’analisi coscienziosa l’ha mai fatta? Si è chiesto perché oltre ai dipendenti che vogliono andar via e quelli che non vogliono venire, intorno al sindaco è rimasta solo la Lega nord? Dalla Giunta e dal Consiglio comunale sono scappati tutti. Fratelli d’Italia con coraggio e con uno sforzo considerevole, in un momento complicato ha voluto dare un’altra possibilità al suo sindaco, assumendo un atteggiamento responsabile per contribuire al bene dei cislaghesi, a patto di essere coinvolti su tutte le scelte amministrative e quelle riguardanti l’emergenza. Purtroppo i buoni propositi del Sindaco Cartabia, sono solo rimasti tali senza diventare vero coinvolgimento e vera concertazione. Vorremmo che si rendesse conto, che è bastata una richiesta

di accesso agli atti del nostro capogruppo dott.

Luciano Lista, in merito alle spese effettuate per l’aggiornamento del piano Urbano del traffico, affinché il documento di aggiornamento venisse rispolverato dal vostro assessore Dosso, dopo tre anni dalla data di consegna da parte della società che l’ha redatto. Lo stesso vostro assessore Dosso affannandosi a convocare la commissione viabilità per discuterlo, dopo più di due anni dall’ultima riunione, non si reso neanche conto che l’aggiornamento va fatto ogni due anni per essere efficace, portando in discussione un documento

scaduto. Ma davvero pensate di prendere in giro chiunque? Ma davvero pensate che per il sostegno ai cittadini bastino le quattro cose che avete elencato? Vi consigliamo di farvi un giro per capire il vero disagio che le famiglie cislaghesi stanno affrontando, senza un mimino di sforzo da parte vostra. Dopo le sue improvvide e sconsiderate esternazioni, si è palesato ciò che tutti i cittadini hanno sempre saputo