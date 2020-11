CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco Gianluigi Cartabia sulla situazione dei contagi da covid in paese.

Si comunica che, al momento in cui si scrive, il numero di persone positive al Coronavirus sul territorio comunale è pari a 165 unità, con un incremento netto dalla giornata di venerdì di 33 unità, attualmente così suddivise per fasce di età:

– 0-5 anni: 3 positivi (+1 rispetto a venerdì), circa 1,8% del totale dei positivi

– 6-10 anni: 10 positivi (+4 rispetto a venerdì), circa 6,1% del totale dei positivi

– 11-13 anni: 5 positivi (+1 rispetto a venerdì), circa 3% del totale dei positivi

– 14-19 anni: 20 positivi (-2 rispetto a venerdì), circa 12,1% del totale dei positivi

– 20-27 anni: 17 positivi (+10 rispetto a venerdì), circa 10,3% del totale dei positivi

– 28-50 anni: 55 positivi (+14 rispetto a venerdì), circa il 33,3% del totale dei positivi

– 51-65 anni: 37 positivi (+3 rispetto a venerdì), circa il 22,4% del totale dei positivi

– oltre 65 anni: 18 positivi (+2 rispetto a venerdì), circa il 10,9% del totale dei positivi

Fortunatamente per quanto noto ad oggi i casi risultano essere non gravi, 6 persone risultano ricoverate in ospedale, nessuna in terapia intensiva. L’età media dei contagiati nel nostro comune è di 40 anni.

Dall’inizio dell’emergenza, risulta la seguente situazione:

– Totale Contagiati: 228 (+35 da venerdì)

– Totale Guariti: 58 (+2 da venerdì)

– Totale Attualmente Positivi: 165 (+33 da venerdì)

– Totale Deceduti: 5 (invariato)·

Ancora una volta si raccomanda al rispetto delle normative vigenti e di buon senso: distanziamento sociale, limitare i contatti sociali allo stretto necessario, uso delle mascherine, particolare attenzione all’igiene delle mani.

(foto archivio)