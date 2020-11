CISLAGO – Incremento, oggi, che in termini percentuali è sicuramente rilevante a Cislago che in un solo giorno fa registrare +14 nuovi casi positivi al coronavirus, portando il totale delle persone contagiate in paese, dall’inizio della pandemia, a 262.

Cislago: 262 (248)

Nuovi casi pure a Saronno. Qualche nuovo caso a Origgio. Sale anche Caronno Pertusella. In consistente aumento invece Limbiate.

In Lombardia sono 889 i nuovi guariti/dimessi e 5.278 i positivi (meno dei giorni scorsi ma a fronte dell’abituale calo dei tamponi del weekend), con 24.087 tamponi effettuati per una percentuale pari al 21,9 per cento. Ieri la percentuale era pari al 21,7 per cento, che è dunque in ulteriore incremento (il giorno prima era a 19).

Ancora, malgrado la discesa dei tamponi tipica del weekend, numeri alti nelle province di Varese, Como e Monza Brianza riguardo ai casi scoperti di positività al coronavirus; in base ai dati di oggi (che ovviamente fanno riferimento alle rilevazioni eseguite domenica) sono +2098.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il sindaco di Cislago, Gianluigi Cartabia)

02112020